россияне атаковали Павлоград - повреждена многоэтажка, четыре человека ранены
Киев • УНН
Оккупанты ударили по Павлограду, повредив многоэтажку. Ранения получили четыре человека, в том числе 13-летний подросток.
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
В среду, 10 июня, российские оккупанты атаковали Павлоград в Днепропетровской области. Повреждения получил многоэтажный дом, есть раненые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.
Детали
В результате атаки четыре человека получили ранения. Это 13-летний мальчик и мужчины 43, 44 и 79 лет. По словам Ганжи, все пострадавшие будут лечиться амбулаторно.
О погибших на данный момент не сообщается.
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