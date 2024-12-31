россияне атаковали маршрутку с пассажирами в Херсоне в последний день года

В Херсоне российские войска утром 31 декабря ударили с помощью беспилотника по маршрутному такси, в результате чего ранения получил водитель. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

В момент вражеского удара в салоне транспортного средства находились четыре человека. В результате сброса взрывчатки с БпЛА 39-летний водитель получил взрывную травму и контузию. Сейчас он находится в больнице - написал Прокудин.

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По данным Прокудина, российские войска за прошедшие сутки, 30 декабря, обстреляли 37 населенных пунктов Херсонской области, в том числе и областной центр. Враг бил по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 14 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод, водоочистную станцию, гаражи, коммунальный и частный транспорт.

В результате атак 7 человек получили ранения.