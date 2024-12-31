россияне атаковали маршрутку с пассажирами в Херсоне в последний день года
Киев • УНН
В Херсоне российский беспилотник сбросил взрывчатку на маршрутное такси с 4 пассажирами, ранив 39-летнего водителя. За сутки оккупанты обстреляли 37 населенных пунктов области, ранив 7 человек.
В Херсоне российские войска утром 31 декабря ударили с помощью беспилотника по маршрутному такси, в результате чего ранения получил водитель. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
В момент вражеского удара в салоне транспортного средства находились четыре человека. В результате сброса взрывчатки с БпЛА 39-летний водитель получил взрывную травму и контузию. Сейчас он находится в больнице
Дополнение
По данным Прокудина, российские войска за прошедшие сутки, 30 декабря, обстреляли 37 населенных пунктов Херсонской области, в том числе и областной центр. Враг бил по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 14 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод, водоочистную станцию, гаражи, коммунальный и частный транспорт.
В результате атак 7 человек получили ранения.