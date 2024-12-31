росіяни атакували маршрутку з пасажирами у Херсоні в останній день року

У Херсоні російська війська вранці 31 грудня вдарили за допомогою безпілотника по маршрутному таксі, внаслідок чого поранення отримав водій. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

У момент ворожого удару в салоні транспортного засобу перебували четверо осіб. Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 39-річний водій дістав вибухову травму і контузію. Наразі він перебуває у лікарні - написав Прокудін.

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За даними Прокудіна, російські війська минулої доби, 30 грудня, обстріляли 37 населених пунктів Херсонської області, зокрема і обласний центр. Ворог бив по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, водоочисну станцію, гаражі, комунальний та приватний транспорт.

Внаслідок атак 7 людей отримали поранення.