росіяни атакували маршрутку з пасажирами у Херсоні в останній день року
Київ • УНН
У Херсоні російський безпілотник скинув вибухівку на маршрутне таксі з 4 пасажирами, поранивши 39-річного водія. За добу окупанти обстріляли 37 населених пунктів області, поранивши 7 людей.
У Херсоні російська війська вранці 31 грудня вдарили за допомогою безпілотника по маршрутному таксі, внаслідок чого поранення отримав водій. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
У момент ворожого удару в салоні транспортного засобу перебували четверо осіб. Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 39-річний водій дістав вибухову травму і контузію. Наразі він перебуває у лікарні
Доповнення
За даними Прокудіна, російські війська минулої доби, 30 грудня, обстріляли 37 населених пунктів Херсонської області, зокрема і обласний центр. Ворог бив по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, водоочисну станцію, гаражі, комунальний та приватний транспорт.
Внаслідок атак 7 людей отримали поранення.