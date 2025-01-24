россияне атаковали дронами гражданские авто в Сумской области: 3 пострадавших
Киев • УНН
В Миропольской общине российские войска атаковали FPV-дронами два гражданских автомобиля. В результате двух атак ранены три гражданских лица, повреждены транспортные средства.
В Сумской области сегодня российские войска атаковали FPV-дронами два гражданских автомобиля, пострадали три человека, сообщили в Сумской областной прокуратуре в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 24 января в течение дня оккупанты атаковали, по предварительным данным, FPV-дронами два транспортных средства с гражданскими в Миропольской громаде Сумского района.
"В результате атаки врага, которая произошла около 10:45, ранения получил водитель авто. Около 13:45 оккупанты атаковали беспилотником еще одно транспортное средство, в котором ранены двое гражданских мужчин", - сообщили в прокуратуре.
Повреждены два транспортных средства.
Проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений.
Дополнение
По данным Сумской ОВА, ночью россияне совершили 2 обстрела Краснопольской громады в области. Зафиксировано 5 взрывов: 4 взрыва из минометов и сброс взрывного устройства с БпЛА.