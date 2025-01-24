росіяни атакували дронами цивільні авто на Сумщині: 3 постраждалих
Київ • УНН
У Миропільській громаді російські війська атакували FPV-дронами два цивільні автомобілі. Внаслідок двох атак поранено трьох цивільних осіб, пошкоджено транспортні засоби.
У Сумській області сьогодні російські війська атакували FPV-дронами два цивільні автомобілі, постраждали троє людей, повідомили у Сумській обласній прокуратурі у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 24 січня упродовж дня окупанти атакували, за попередніми даними, FPV-дронами два транспортні засоби із цивільними у Миропільській громаді Сумського району.
"Унаслідок атаки ворога, яка сталась близько 10:45, поранення отримав водій авто. Близько 13:45 окупанти атакували безпілотником іще один транспортний засіб, у якому поранено двох цивільних чоловіків", - повідомили у прокуратурі.
Пошкоджено два транспортні засоби.
Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів.
Доповнення
За даними Сумської ОВА, уночі росіяни здійснили 2 обстріли Краснопільської громади в області. Зафіксовано 5 вибухів: 4 вибухи з мінометів та скидання вибухового пристрою з БпЛА.