росіяни атакували дронами цивільні авто на Сумщині: 3 постраждалих

У Сумській області сьогодні російські війська атакували FPV-дронами два цивільні автомобілі, постраждали троє людей, повідомили у Сумській обласній прокуратурі у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 24 січня упродовж дня окупанти атакували, за попередніми даними, FPV-дронами два транспортні засоби із цивільними у Миропільській громаді Сумського району.

"Унаслідок атаки ворога, яка сталась близько 10:45, поранення отримав водій авто. Близько 13:45 окупанти атакували безпілотником іще один транспортний засіб, у якому поранено двох цивільних чоловіків", - повідомили у прокуратурі.

Пошкоджено два транспортні засоби.

Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів.

Доповнення

За даними Сумської ОВА, уночі росіяни здійснили 2 обстріли Краснопільської громади в області. Зафіксовано 5 вибухів: 4 вибухи з мінометів та скидання вибухового пристрою з БпЛА.