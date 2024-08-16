Россияне атаковали Днепровский район Херсона, пострадали два человека
Киев • УНН
Оккупанты атаковали Днепровский район Херсона с левобережья. В результате удара по жилому дому пострадали мужчина 57 лет и женщина 53 лет, которые получили взрывные и черепно-мозговые травмы.
Российские оккупанты с временно оккупированного левобережья атаковали Днепровский район Херсона. Из-за удара по жилому дому пострадали два человека. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
«Армия рф с временно оккупированного левобережья атаковала Днепровский район Херсона. Попали по дому, в котором были люди. Мужчина 57 и женщина 53 лет получили взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию», - написал Мрочко.
По его словам, сейчас они госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.
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