Россияне атаковали Днепровский район Херсона, пострадали два человека

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

  •  110025 просмотра
Правительство вводит экспериментальные изменения по воинскому учету: что они предусматривают

Правительство вводит экспериментальные изменения по воинскому учету: что они предусматривают

  •  104026 просмотра
Кабмин утвердил механизм предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей - Шмыгаль

Кабмин утвердил механизм предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей - Шмыгаль

  •  102441 просмотра
Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

  •  100544 просмотра
Уничтоженный КПП и полсотни пленных россиян: десантники показали кадры с прорыва российской границы на Курщине

Уничтоженный КПП и полсотни пленных россиян: десантники показали кадры с прорыва российской границы на Курщине

  •  34652 просмотра
публикации
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  128928 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

  •  119560 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  172598 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  160463 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  180197 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

  •  100554 просмотра
16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

  •  104548 просмотра
Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

15 августа 2024, 10:07  •  119868 просмотра
15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа 2024, 03:09  •  115424 просмотра
Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

14 августа 2024, 17:21  •  107007 просмотра
Актуальное
Россияне атаковали Днепровский район Херсона, пострадали два человека

Россияне атаковали Днепровский район Херсона, пострадали два человека

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 16:02  •  11136 просмотра

Read in English

Оккупанты атаковали Днепровский район Херсона с левобережья. В результате удара по жилому дому пострадали мужчина 57 лет и женщина 53 лет, которые получили взрывные и черепно-мозговые травмы.

Российские оккупанты с временно оккупированного левобережья атаковали Днепровский район Херсона. Из-за удара по жилому дому пострадали два человека. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

«Армия рф с временно оккупированного левобережья атаковала Днепровский район Херсона. Попали по дому, в котором были люди. Мужчина 57 и женщина 53 лет получили взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию», - написал Мрочко.

По его словам, сейчас они госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.

росіяни знищили унікальну "зелену школу" на Херсонщині: під повторний удар рф потрапили рятувальники16 августа 2024, 11:54 • 17077 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
khersonХерсон
Эксклюзив
Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска
  •  21661 просмотра

Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска

Эксклюзив
И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу
  •  49191 просмотра

И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°
  •  84509 просмотра

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°

Эксклюзив
ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы
  •  100629 просмотра

ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог
  •  100803 просмотра

Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог

Эксклюзив
АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия
  •  72703 просмотра

АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
  •  119560 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом
15 августа 2024, 14:00  •  108876 просмотра

Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом

Эксклюзив
Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник
15 августа 2024, 13:21  •  114235 просмотра

Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник

Эксклюзив
"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области
15 августа 2024, 10:54  •  113142 просмотра

"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области

Популярные

Уничтоженный КПП и полсотни пленных россиян: десантники показали кадры с прорыва российской границы на Курщине

Уничтоженный КПП и полсотни пленных россиян: десантники показали кадры с прорыва российской границы на Курщине

  •  34652 просмотра
Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

  •  100544 просмотра
Кабмин утвердил механизм предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей - Шмыгаль

Кабмин утвердил механизм предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей - Шмыгаль

  •  102441 просмотра
Правительство вводит экспериментальные изменения по воинскому учету: что они предусматривают

Правительство вводит экспериментальные изменения по воинскому учету: что они предусматривают

  •  104026 просмотра
США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

  •  110025 просмотра

Публикации

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  128928 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

  •  119560 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  172598 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  160463 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  180197 просмотра

Война

В рф решили закрыть въезд в пять населенных пунктов Белгородской области: что известно

В рф решили закрыть въезд в пять населенных пунктов Белгородской области: что известно

  •  2678 просмотра
Лубинец о Курщине: военные каждый день увеличивают обменный фонд, это усиливает позиции Украины

Лубинец о Курщине: военные каждый день увеличивают обменный фонд, это усиливает позиции Украины

  •  4420 просмотра
Япония закупит в Украине технику для гуманитарного разминирования, которую передаст ГСЧС

Япония закупит в Украине технику для гуманитарного разминирования, которую передаст ГСЧС

  •  10077 просмотра
Головком доложил о напряженных боях на Покровском и Торецком направлениях

Головком доложил о напряженных боях на Покровском и Торецком направлениях

  •  11977 просмотра
ВСУ имеют продвижение на 1-3 км на некоторых направлениях на Курщине - Сырский

ВСУ имеют продвижение на 1-3 км на некоторых направлениях на Курщине - Сырский

  •  17759 просмотра

политика

Зеленский обсудил с Советом церквей законопроект о запрете УПЦ МП

Зеленский обсудил с Советом церквей законопроект о запрете УПЦ МП

  •  313 просмотра
Лубинец о Курщине: военные каждый день увеличивают обменный фонд, это усиливает позиции Украины

Лубинец о Курщине: военные каждый день увеличивают обменный фонд, это усиливает позиции Украины

  •  4420 просмотра
ВСУ имеют продвижение на 1-3 км на некоторых направлениях на Курщине - Сырский

ВСУ имеют продвижение на 1-3 км на некоторых направлениях на Курщине - Сырский

  •  17759 просмотра
Сырский обсудил с генералом США Брауном ситуацию на фронте и критические потребности ВСУ

Сырский обсудил с генералом США Брауном ситуацию на фронте и критические потребности ВСУ

  •  18777 просмотра
Как выехать с оккупированных территорий и рф в Украину: разъяснение

Как выехать с оккупированных территорий и рф в Украину: разъяснение

  •  22030 просмотра

Война

В рф решили закрыть въезд в пять населенных пунктов Белгородской области: что известно

В рф решили закрыть въезд в пять населенных пунктов Белгородской области: что известно

  •  2678 просмотра
Лубинец о Курщине: военные каждый день увеличивают обменный фонд, это усиливает позиции Украины

Лубинец о Курщине: военные каждый день увеличивают обменный фонд, это усиливает позиции Украины

  •  4420 просмотра
Япония закупит в Украине технику для гуманитарного разминирования, которую передаст ГСЧС

Япония закупит в Украине технику для гуманитарного разминирования, которую передаст ГСЧС

  •  10077 просмотра
Головком доложил о напряженных боях на Покровском и Торецком направлениях

Головком доложил о напряженных боях на Покровском и Торецком направлениях

  •  11977 просмотра
ВСУ имеют продвижение на 1-3 км на некоторых направлениях на Курщине - Сырский

ВСУ имеют продвижение на 1-3 км на некоторых направлениях на Курщине - Сырский

  •  17759 просмотра

политика

Зеленский обсудил с Советом церквей законопроект о запрете УПЦ МП

Зеленский обсудил с Советом церквей законопроект о запрете УПЦ МП

  •  313 просмотра
Лубинец о Курщине: военные каждый день увеличивают обменный фонд, это усиливает позиции Украины

Лубинец о Курщине: военные каждый день увеличивают обменный фонд, это усиливает позиции Украины

  •  4420 просмотра
ВСУ имеют продвижение на 1-3 км на некоторых направлениях на Курщине - Сырский

ВСУ имеют продвижение на 1-3 км на некоторых направлениях на Курщине - Сырский

  •  17759 просмотра
Сырский обсудил с генералом США Брауном ситуацию на фронте и критические потребности ВСУ

Сырский обсудил с генералом США Брауном ситуацию на фронте и критические потребности ВСУ

  •  18777 просмотра
Как выехать с оккупированных территорий и рф в Украину: разъяснение

Как выехать с оккупированных территорий и рф в Украину: разъяснение

  •  22030 просмотра

Новости Бизнеса

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  65196 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  62369 просмотра
Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  102101 просмотра

Экономика

Япония закупит в Украине технику для гуманитарного разминирования, которую передаст ГСЧС

Япония закупит в Украине технику для гуманитарного разминирования, которую передаст ГСЧС

  •  10077 просмотра
На Киевщине уже зарегистрировано 13 индустриальных парков

На Киевщине уже зарегистрировано 13 индустриальных парков

  •  14279 просмотра
Украина запустила дашборд для мониторинга выполнения плана по программе Ukraine Facility

Украина запустила дашборд для мониторинга выполнения плана по программе Ukraine Facility

  •  13944 просмотра
Укрэнерго: завтра отключений света не планируется

Укрэнерго: завтра отключений света не планируется

  •  14293 просмотра
МХП закончил сбор ранних зерновых

МХП закончил сбор ранних зерновых

  •  14385 просмотра

Киев

В Киево-Печерской лавре открылся храм для военных

В Киево-Печерской лавре открылся храм для военных

  •  22942 просмотра
В Киеве продолжается подготовка к отопительному сезону: 80% столичных зданий уже готовы к зиме

В Киеве продолжается подготовка к отопительному сезону: 80% столичных зданий уже готовы к зиме

  •  22792 просмотра
Строительство метро на Виноградарь начнется в октябре: в КГГА рассказали детали

Строительство метро на Виноградарь начнется в октябре: в КГГА рассказали детали

  •  25231 просмотра
Ночью враг пытался нанести удары по Киеву ударными беспилотниками - КГВА

Ночью враг пытался нанести удары по Киеву ударными беспилотниками - КГВА

  •  81244 просмотра
В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

  •  46880 просмотра