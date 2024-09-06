С вечера до поздней ночи российские войска совершили атаки на несколько районов Днепропетровской области. Об этом сообщил глава региона Сергей Лысак, передает УНН.

Никопольский район

Враг применил беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня «Град». В результате обстрелов в райцентре пострадали два человека: 62-летняя женщина и 65-летний мужчина. Повреждены 11 частных домов, гараж, два автомобиля и лодка. Также зафиксированы повреждения линий электропередач и газопроводов. Последствия обстрелов в Марганецкой и Червоногригорьевской громадах еще уточняются.

Криворожский район

Российский дрон-камикадзе попал в частный дом в одном из населенных пунктов, вызвав повреждения. К счастью, обошлось без жертв.

Павлоградский и Синельниковский районы

Атаки сопровождались несколькими пожарами. В Синельниковском районе уничтожена хозяйственная постройка и повреждены до десяти частных домов.

Власти и спасательные службы продолжают ликвидировать последствия вражеских обстрелов и оказывать помощь пострадавшим.

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