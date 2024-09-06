Киев • УНН
Россияне обстреляли несколько районов Днепропетровской области. Пострадали два человека, повреждены дома, инфраструктура и транспортные средства в Никопольском, Криворожском и других районах.
С вечера до поздней ночи российские войска совершили атаки на несколько районов Днепропетровской области. Об этом сообщил глава региона Сергей Лысак, передает УНН.
Никопольский район
Враг применил беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня «Град». В результате обстрелов в райцентре пострадали два человека: 62-летняя женщина и 65-летний мужчина. Повреждены 11 частных домов, гараж, два автомобиля и лодка. Также зафиксированы повреждения линий электропередач и газопроводов. Последствия обстрелов в Марганецкой и Червоногригорьевской громадах еще уточняются.
Криворожский район
Российский дрон-камикадзе попал в частный дом в одном из населенных пунктов, вызвав повреждения. К счастью, обошлось без жертв.
Павлоградский и Синельниковский районы
Атаки сопровождались несколькими пожарами. В Синельниковском районе уничтожена хозяйственная постройка и повреждены до десяти частных домов.
Власти и спасательные службы продолжают ликвидировать последствия вражеских обстрелов и оказывать помощь пострадавшим.
Війська рф атакували Дніпропетровщину артилерією та дронами: поранено 81-річну жінку22 августа 2024, 16:05 • 21570 просмотров