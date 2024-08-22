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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф атаковали Днепропетровскую область артиллерией и дронами: ранена 81-летняя женщина

Киев  •  УНН

22 августа 2024, 16:05  •  9579 просмотра

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Оккупанты обстреляли несколько громад Днепропетровской области артиллерией и дронами-камикадзе. Пострадала 81-летняя женщина, повреждены дома и инфраструктура, возникли пожары.

В течение суток, 22 августа, оккупационные войска рф несколько раз атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеских обстрелов ранения получил по меньшей мере один человек. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По словам Лысака, враг атаковал из артиллерии и дронами-камикадзе. Под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Червоногригорьевская и Мировская громады.

Пострадала 81-летняя женщина. Будет лечиться амбулаторно. Повреждены 4 частных дома, пятиэтажка, линии электропередач. Произошли два пожара, которые спасатели ликвидировали

- резюмировал председатель ОВА. 

Напомним,

Российские войска ночью трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровщины из тяжелой артиллерии. Повреждена инфраструктура, дома и линия электропередач, но обошлось без жертв и пострадавших.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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