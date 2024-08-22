Войска рф атаковали Днепропетровскую область артиллерией и дронами: ранена 81-летняя женщина

В течение суток, 22 августа, оккупационные войска рф несколько раз атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеских обстрелов ранения получил по меньшей мере один человек. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По словам Лысака, враг атаковал из артиллерии и дронами-камикадзе. Под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Червоногригорьевская и Мировская громады.

Пострадала 81-летняя женщина. Будет лечиться амбулаторно. Повреждены 4 частных дома, пятиэтажка, линии электропередач. Произошли два пожара, которые спасатели ликвидировали - резюмировал председатель ОВА.

Напомним,

Российские войска ночью трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровщины из тяжелой артиллерии. Повреждена инфраструктура, дома и линия электропередач, но обошлось без жертв и пострадавших.