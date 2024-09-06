Росіяни атакували Дніпропетровщину: є постраждалі
Київ • УНН
Росіяни обстріляли кілька районів Дніпропетровської області. Постраждали двоє людей, пошкоджено будинки, інфраструктуру та транспортні засоби в Нікопольському, Криворізькому та інших районах.
Від вечора до пізньої ночі російські війська здійснили атаки на декілька районів Дніпропетровської області. Про це повідомив голова регіону Сергій Лисак, передає УНН.
Нікопольський район
Ворог застосував безпілотники, важку артилерію та реактивні системи залпового вогню "Град". Внаслідок обстрілів у райцентрі постраждали двоє людей: 62-річна жінка та 65-річний чоловік. Пошкоджено 11 приватних будинків, гараж, два автомобілі та човен. Також зафіксовано пошкодження ліній електропередач і газопроводів. Наслідки обстрілів у Марганецькій та Червоногригорівській громадах ще уточнюються.
Криворізький район
Російський дрон-камікадзе влучив у приватний будинок в одному з населених пунктів, спричинивши пошкодження. На щастя, обійшлося без жертв.
Павлоградський та Синельниківський райони
Атаки супроводжувалися декількома пожежами. У Синельниківському районі знищено господарську споруду та пошкоджено до десяти приватних будинків.
Влада та рятувальні служби продовжують ліквідувати наслідки ворожих обстрілів та надавати допомогу постраждалим.
Війська рф атакували Дніпропетровщину артилерією та дронами: поранено 81-річну жінку22.08.24, 19:05 • 21863 перегляди