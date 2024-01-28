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россияне 6 раз обстреляли Сумщину: в приграничной зоне прозвучало 24 взрыва

россияне 6 раз обстреляли Сумщину: в приграничной зоне прозвучало 24 взрыва

Киев  •  УНН

28 январь 2024, 07:26  •  15123 просмотра

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российские войска шесть раз обстреляли приграничные районы Сумской области в течение ночи, в результате чего произошло 24 взрыва в нескольких населенных пунктах. Минометы, артиллерия и стрелковое оружие обстреливали Белопольскую, Шалыгинскую, Эсманскую и Дружбовскую.

Сумская область ночью подверглась минометному обстрелу со стороны российских войск, что привело к 24 взрывам.

Об этом сообщает Сумская ОГА, передает УНН.

Детали

Ночью россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 24 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская, Шалыгинская, Есманьская, Дружбовская громады

 - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг дважды обстрелял Эсманскую громаду из минометов. По Белопольской громаде осуществлен минометный и артобстрел (11 взрывов) и ударили из пушки БМД (5 взрывов). В Дружбовской громаде зафиксировано 6 взрывов.

Россияне били из минометов. Также враг провел обстрел из стрелкового оружия Шалигинской громады.

Напомним,

За прошедшие сутки оккупанты нанесли удары по 20 населенным пунктам Харьковщины. Из артиллерии и минометов обстреляли Уды, Казачью Лопань Огирцево, Волчанск, Бударки, Колодезное, Двуречную, Синьковку, Петропавловку, Ивановку, Берестовое. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
росіяни 6 раз обстріляли Сумщину: у прикордонній зоні пролунало 24 вибухи
Russians shelled Sumy region 6 times: 24 explosions were heard in the border area
Новости по теме

россияне 6 раз обстреляли Сумщину: в приграничной зоне прозвучало 24 взрыва

российские войска шесть раз обстреляли приграничные районы Сумской области в течение ночи, в результате чего произошло 24 взрыва в нескольких населенных пунктах. Минометы, артиллерия и стрелковое оружие обстреливали Белопольскую, Шалыгинскую, Эсманскую и Дружбовскую.

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