россияне 6 раз обстреляли Сумщину: в приграничной зоне прозвучало 24 взрыва
Киев • УНН
российские войска шесть раз обстреляли приграничные районы Сумской области в течение ночи, в результате чего произошло 24 взрыва в нескольких населенных пунктах. Минометы, артиллерия и стрелковое оружие обстреливали Белопольскую, Шалыгинскую, Эсманскую и Дружбовскую.
Сумская область ночью подверглась минометному обстрелу со стороны российских войск, что привело к 24 взрывам.
Об этом сообщает Сумская ОГА, передает УНН.
Детали
Ночью россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 24 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская, Шалыгинская, Есманьская, Дружбовская громады
Отмечается, что враг дважды обстрелял Эсманскую громаду из минометов. По Белопольской громаде осуществлен минометный и артобстрел (11 взрывов) и ударили из пушки БМД (5 взрывов). В Дружбовской громаде зафиксировано 6 взрывов.
Россияне били из минометов. Также враг провел обстрел из стрелкового оружия Шалигинской громады.
Напомним,
За прошедшие сутки оккупанты нанесли удары по 20 населенным пунктам Харьковщины. Из артиллерии и минометов обстреляли Уды, Казачью Лопань Огирцево, Волчанск, Бударки, Колодезное, Двуречную, Синьковку, Петропавловку, Ивановку, Берестовое.
россияне 6 раз обстреляли Сумщину: в приграничной зоне прозвучало 24 взрыва
российские войска шесть раз обстреляли приграничные районы Сумской области в течение ночи, в результате чего произошло 24 взрыва в нескольких населенных пунктах. Минометы, артиллерия и стрелковое оружие обстреливали Белопольскую, Шалыгинскую, Эсманскую и Дружбовскую.
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