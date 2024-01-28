росіяни 6 раз обстріляли Сумщину: у прикордонній зоні пролунало 24 вибухи
Київ • УНН
російські війська шість разів обстріляли прикордонні райони Сумської області протягом ночі, внаслідок чого сталося 24 вибухи у кількох населених пунктах. Міномети, артилерія та стрілецька зброя обстрілювали Білопільську, Шалигинську, Есманську та Дружбівську.
Сумська область вночі зазнала мінометного обстрілу з боку російських військ, що призвело до 24 вибухів.
Про це повідомляє Сумська ОВА, передає УНН.
Деталі
Вночі росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 24 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська громади
Зазначається, що ворог двічі обстріляв Есманську громаду з мінометів. По Білопільській громаді здійснено мінометний та артобстріл (11 вибухів) та вдарили з гармати БМД (5 вибухів). У Дружбівській громаді зафіксовано 6 вибухів.
Росіяни били з мінометів. Також ворог провів обстріл зі стрілецької зброї Шалигинської громади.
Нагадаємо
Минулої доби окупанти завдали ударів по 20 населених пунктах Харківщини. З артилерії та мінометів обстріляли Уди, Козачу Лопань Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Колодязне, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку, Іванівку, Берестове.