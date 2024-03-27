Россия запустила ракеты по Украине из Черного моря

Армия РФ осуществила запуск ракет из Черного моря по территории Украины. Вероятно, ракеты движутся по траектории в направлении южных областей. Об этом сообщили в Воздушных Силах, передает УНН.

Детали

Зафиксированы пуски ракет Х-22 из Черного моря в направлении южных областей! Одесская область - в укрытие! говорится в сообщении Воздушных Сил.

Напомним,

По Украине распространяется воздушная тревога: над акваторией Черного моря зафиксировали два российских Ту-22м3. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

По Украине распространяется воздушная тревога: над акваторией Черного моря зафиксировали два российских Ту-22м3