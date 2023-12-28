россия запустила по Украине около 7400 ракет с начала полномасштабного вторжения

Примерно 7400 ракет различных типов россия запустила по Украине с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, треть из этого количества составляли ракеты С-300 и С-400. Около 900 штук - баллистические ракеты "Искандер-М". Ракет "Кинжал" использовали уже 48 штук.

Кроме того, россия атаковала Украину около 3700 "шахедами". Из них Силы обороны уничтожили около 2900.

Дополнение

В то же время, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в комментарии УНН сообщил, сколько обломков сбитых вражеских целей попали к ним на экспертизу. По его словам, с начала полномасштабного вторжения в КНИИСЭ было направлено более 10 тысяч объектов исследований российского оружия.

"Если говорить о ракетах, бывает исследуем по 2-3 объекта в день. У нас много экспертов. Если взять в целом, то это за 10 тысяч точно. Где-то около 14 тысяч. Мы так считали. БПЛА у нас было, если взять иранских 1756, и плюс российского производства - 300, получилось 2 тысячи. Плюс разные другие", - отметил Рувин.