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россия запретила IP-телефонию под предлогом борьбы с мошенничеством

россия запретила IP-телефонию под предлогом борьбы с мошенничеством

Киев  •  УНН

 • 13902 просмотра

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Правительство рф запретило использование IP-телефонии для звонков на стационарные и мобильные номера. Запрет не касается мессенджеров, но власти рассматривают возможность блокировки международных звонков.

Правительство рф запретило использовать IP-телефонию в стране и совершать звонки через сеть на стационарные и мобильные телефонные номера. Такое постановление опубликовали на сайте кабинета министров рф, пишет УНН со ссылкой на "Радио Свобода"

Детали 

Сообщается, что разрешение на такие звонки исключено из списка лицензий на услуги связи.

Запрет действует с целью борьбы с интернет-мошенничеством. 

"Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьезно ограниченным", - говорится в сообщении.

При этом запрет не распространяется на звонки с мессенджеров на мессенджеры. Однако о возможности введения полного запрета на прием звонков из-за рубежа ранее заявлял Роскомнадзор.

Ограничения вводятся на фоне резкого увеличения количества попыток поджогов и разрушений инфраструктуры, совершенных гражданами, как утверждается, по требованию телефонных мошенников.

Российские власти обвиняют в организации кампании украинские спецслужбы. В Украине в аналогичных действиях, но уже на территории страны обвиняют спецслужбы россии.

В Европе начали блокировать российские пропагандистские Telegram-каналы28 дек. 2024, 15:27 • 15496 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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