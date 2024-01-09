Россия заблокировала сайт Православной Церкви Украины

В России заблокировали доступ к сайту Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает российский проект "Роскомсвобода", передает УНН.

Инициатором ограничения доступа выступил "неуказанный госорган", под которым может скрываться Генпрокуратура России. Причины блокировки в карточке на сайте реестра также не указаны говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что доступ к сайту могли закрыть как из соображений военной цензуры (на нем есть посты в поддержку ВСУ), так и из-за запрета "информации об осуществлении сбора пожертвований религиозными организациями, если те не получили права на проведение таких сборов".

Последняя норма была введена новым законом рф, который также запрещает сайты с просьбой донатить армии противника. Этот же закон дает генпрокуратуре рф право на внесудебную блокировку информации об обходе цензуры.

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