Россия заблокировала сайт Православной Церкви Украины
Киев • УНН
Россия заблокировала сайт Православной церкви Украины, вероятно, из-за военной цензуры или закона, запрещающего просьбы о пожертвованиях от несанкционированных религиозных организаций.
В России заблокировали доступ к сайту Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает российский проект "Роскомсвобода", передает УНН.
Инициатором ограничения доступа выступил "неуказанный госорган", под которым может скрываться Генпрокуратура России. Причины блокировки в карточке на сайте реестра также не указаны
Детали
Отмечается, что доступ к сайту могли закрыть как из соображений военной цензуры (на нем есть посты в поддержку ВСУ), так и из-за запрета "информации об осуществлении сбора пожертвований религиозными организациями, если те не получили права на проведение таких сборов".
Последняя норма была введена новым законом рф, который также запрещает сайты с просьбой донатить армии противника. Этот же закон дает генпрокуратуре рф право на внесудебную блокировку информации об обходе цензуры.
ПЦУ протестует против созданной оккупантами "Скадовской епархии" и призывает выразить свою позицию церковников из УПЦ МП29 декабрь 2023, 22:58 • 39400 просмотров
Россия заблокировала сайт Православной Церкви Украины
Россия заблокировала сайт Православной церкви Украины, вероятно, из-за военной цензуры или закона, запрещающего просьбы о пожертвованиях от несанкционированных религиозных организаций.
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