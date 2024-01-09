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Росія заблокувала сайт Православної Церкви України

Росія заблокувала сайт Православної Церкви України

Київ • УНН

 • 35063 перегляди

Росія заблокувала сайт Православної церкви України, ймовірно, через військову цензуру або закон, що забороняє прохання про пожертви від несанкціонованих релігійних організацій.

У Росії заблокували  доступ до сайту Православної церкви України (ПЦУ). Про це повідомляє російський проєкт "Роскомсвобода", передає УНН.

Ініціатором обмеження доступу виступив "невказаний держорган", під яким може ховатися Генпрокуратура Росії. Причини блокування в картці на сайті реєстру також не вказані

йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що доступ до сайту могли закрити як з міркувань військової цензури (на ньому є пости на підтримку ЗСУ), так і через заборону "інформації про здійснення збору пожертвувань релігійними організаціями, якщо ті не отримали права на проведення таких зборів".

Остання норма була запроваджена новим законом рф, який також забороняє сайти з проханням донатити армії противника. Цей же закон дає генпрокуратурі рф право на позасудове блокування інформації про обхід цензури.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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