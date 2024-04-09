россия второй раз за месяц не смогла запустить в космос ракету

С космодрома в рф "Восточный" не смогла взлететь тяжелая ракета "Ангара", пишут росСМИ, передает УНН.

Детали

Как сообщается, первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома "Восточный" был отменен. Он был назначен на 12:00, ракета должна была вывести на орбиту разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой.

Причины отмены пока неизвестны.

Напомним

В конце марта УНН сообщал, что в последний момент на Байконуре отменили запуск к МКС корабля с тремя космонавтами.