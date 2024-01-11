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Россия вызвала посла Молдовы и заявила о "недружественных действиях"

Киев  •  УНН

11 январь 2024, 00:50  •  5902 просмотра

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Россия протестует против действий Молдовы, ссылаясь на преследование СМИ, дискриминацию при въезде и антироссийскую риторику; некоторым чиновникам запрещен въезд в Россию.

Министерство иностранных дел России 10 января вызвало посла Молдовы, чтобы выразить протест против якобы "недружественных действий". Об этом говорится в заявлении МИД России, передает УНН.

Детали

Отмечается, что посла Молдовы Лилиана Дария вызвали в МИД из-за "недружественных действий".

"Недружественными действиями" РФ считает преследование российских и русскоязычных СМИ, дискриминацию граждан РФ, въезжающих в Молдову и агрессивные заявления антироссийского характера.

Также Россия сообщила молдавскому дипломату о том, что ряду официальных лиц Молдовы запрещен въезд на территорию РФ. Кому именно не указывается.

Кроме того, МИД страны-агрессора выразил обеспокоенность из-за появления в СМИ информации о том, что на территории Молдовы якобы хотят разместить инструкторов НАТО для обучения украинских защитников.

Было указано на неприемлемость такой поддержки, которая ведет к размыванию нейтрального статуса Молдовы и ее прямому вовлечению в боевые действия на стороне Киева

говорится в сообщении.

Президент Молдовы отреагировала на новые массированные ракетные удары рф 02 январь 2024, 11:18 • 26826 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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