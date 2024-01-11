Росія викликала посла Молдови та заявила про "недружні дії"
Київ • УНН
Росія протестує проти дій Молдови, посилаючись на переслідування ЗМІ, дискримінацію при в'їзді та антиросійську риторику; деяким чиновникам заборонений в'їзд до Росії.
Міністерство закордонних справ Росії 10 січня викликало посла Молдови, щоб висловити протест проти нібито "недружніх дій". Про це йдеться у заяві МЗС Росії, передає УНН.
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Зазначається, що посла Молдови Ліліана Дарія викликали до МЗС через "недружні дії".
"Недружніми діями" РФ вважає переслідування російських та російськомовних ЗМІ, дискримінацію громадян РФ, які в'їжджають до Молдови та агресивні заяви антиросійського характеру.
Також Росія повідомила молдавського дипломата про те, що низці офіційних осіб Молдови заборонено в'їзд на територію РФ. Кому саме не зазначається.
Окрім того, МЗС країни-агресорки висловило стурбованість через появу у ЗМІ інформації про те, що на території Молдови нібито хочуть розмістити інструкторів НАТО для навчання українських захисників.
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