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Президентка Молдови відреагувала на нові масовані ракетні удари рф

Київ • УНН

 • 28632 перегляди

Президент Молдови Санду засуджує напади росії на Україну і закликає до подальшої глобальної підтримки.

Президентка Молдови Мая Санду після серії ракетник атак росії на українські міста наголосила на вирішальності безперервної міжнародної підтримки України. Про це Санду написала у соцмережі Х, пише УНН.

З початком 2024 року продовжуються жорстокі атаки росії на українські міста, що спричиняє смерть і руйнування. Молдова рішуче засуджує цю агресію і твердо стоїть на боці України,

- написала Санду.

Деталі

Вона також зазначила, що безперервна міжнародна підтримка має вирішальне значення для захисту українцями свого суверенітету і народу.

Нагадаємо

2 грудня після масованої російської атаки на Київ пані посол США в Україні Бріджит Брінк закликали світ посилити підтримку України. Про це йдеться в дописі на її сторінці у соцмережі Х

росія фактично повторила атаку 29 грудня - командувач ПС ЗСУ02.01.24, 10:37 • 32751 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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