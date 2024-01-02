Президентка Молдови відреагувала на нові масовані ракетні удари рф
Київ • УНН
Президент Молдови Санду засуджує напади росії на Україну і закликає до подальшої глобальної підтримки.
Президентка Молдови Мая Санду після серії ракетник атак росії на українські міста наголосила на вирішальності безперервної міжнародної підтримки України. Про це Санду написала у соцмережі Х, пише УНН.
З початком 2024 року продовжуються жорстокі атаки росії на українські міста, що спричиняє смерть і руйнування. Молдова рішуче засуджує цю агресію і твердо стоїть на боці України,
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Вона також зазначила, що безперервна міжнародна підтримка має вирішальне значення для захисту українцями свого суверенітету і народу.
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2 грудня після масованої російської атаки на Київ пані посол США в Україні Бріджит Брінк закликали світ посилити підтримку України. Про це йдеться в дописі на її сторінці у соцмережі Х
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