Россия удерживает тысячи украинских мирных жителей в колониях и СИЗО без суда и следствия - BBC

В колониях и следственных изоляторах России, а также на оккупированных ею территориях находятся тысячи украинских гражданских. Их задерживали во время прохождения фильтрации или прямо на улицах с формулировкой "за противодействие СВО" и закрывали в СИЗО и колонии без обвинений, следственных действий, судов и срока освобождения. Об этом говорится в расследовании российской службы BBC, передает УНН.

Детали

Издание пишет, что найти задержанных украинцев официальным путем невозможно, а для их освобождения, в отличие от военнопленных, не существует никаких механизмов.

Гражданское население - самая уязвимая группа людей во время войны, особенно той, которую одна из сторон продолжает называть "специальной военной операцией". Именно так Россия оправдывает задержание гражданских украинцев - якобы те противодействовали СВО говорится в расследовании.

По российским законам задержать человека до судебного решения можно только на 48 часов и по установленной процедуре. Летом 2023 года этот срок был увеличен до 30 дней для задержаний в условиях военного.

Но время, место и основание "задержаний" украинцев часто нигде формально не зафиксированы, уголовные или административные дела не возбуждены, расследование не ведется. Человек просто исчезает. И даже найти его в этой системе, не говоря уже о том, чтобы вытащить из нее, очень сложно.

Журналисты также рассказали историю нескольких жителей Украины, захваченных российскими оккупантами. Впоследствии этих украинцев отправили в российские СИЗО или в оккупированный Крым. При этом адвокатов и родственников в колонии не допускают, даже если удалось узнать, в каком месте удерживают человека.

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Согласно последним данным, в рамках обменов пленными между Украиной и Россией домой вернулись более 140 гражданских украинцев, заявил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец. Определенное количество украинских граждан россияне отпустили без объяснений. Некоторые освобожденные впоследствии рассказывали о пытках со стороны российских военных или сотрудников СИЗО.