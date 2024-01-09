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Росія утримує тисячі українських мирних жителів у колоніях і СІЗО без суду і слідства — BBC

Росія утримує тисячі українських мирних жителів у колоніях і СІЗО без суду і слідства — BBC

Київ • УНН

 • 32604 перегляди

Росія без суду і слідства утримує тисячі українських цивільних осіб у колоніях і слідчих ізоляторах. Їхнє затримання часто не фіксується офіційно і не супроводжується судовим розглядом.

У колоніях та слідчих ізоляторах Росії, а також на окупованих нею територіях перебувають тисячі українських цивільних. Їх затримували під час проходження фільтрації або прямо на вулицях із формулюванням "за протидію СВО" та закривали у СІЗО та колонії без звинувачень, слідчих дій, судів та строку звільнення. Про це йдеться в розслідуванні російської служби BBC, передає УНН.

Деталі

Видання пише, що знайти затриманих українців офіційним шляхом неможливо, а для їхнього визволення, на відміну від військовополонених, не існує жодних механізмів.

Громадянське населення — найвразливіша група людей під час війни, особливо тієї, яку одна із сторін продовжує називати "спеціальною військовою операцією". Саме так Росія виправдовує затримання громадянських українців — нібито ті протидіяли СВО

йдеться у розслідуванні.

За російськими законами затримати людину до судового рішення можна лише на 48 годин і за встановленою процедурою. Влітку 2023 року цей термін було збільшено до 30 днів для затримань в умовах воєнного.

Але час, місце та підстава "затримань" українців часто ніде формально не зафіксовані, кримінальні чи адміністративні справи не порушено, розслідування не ведеться. Людина просто зникає. І навіть знайти її в цій системі, не говорячи вже про те, щоб витягти з неї, дуже складно.

Журналісти також розповіли історію кількох жителів України, захоплених російськими окупантами. Згодом цих українців відправили в російські СІЗО або в окупований Крим. При цьому адвокатів і родичів у колонії не допускають, навіть якщо вдалося дізнатися, в якому місці утримують людину.

Шахраї почали використовувати обмін військовополоненими для наживи - координаційний штаб06.01.24, 13:12 • 39105 переглядiв

Згідно з останніми даними, у рамках обмінів полоненими між Україною і Росією додому повернулися понад 140 цивільних українців, заявив омбудсмен України Дмитро Лубінець. Певну кількість українських громадян росіяни відпустили без пояснень. Деякі звільнені згодом розповідали про тортури з боку російських військових або співробітників СІЗО.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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