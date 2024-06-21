РФ планирует оставить украинцев без света и тепла зимой-Госдеп

Россия бьет по энергообъектам Украины потому что планирует оставить украинцев зимой без света и тепла. Об этом в четверг, 20 июня, заявил Госдепа Мэтью Миллер, цитирует его УНН.

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Мы видели, как российские войска обстреливали украинские города, мы видели, как они обстреливали энергетическую инфраструктуру и четко демонстрировали, что хотят отрезать украинцев от света и отопления, когда наступит зима сказал Миллер.

Он подчеркнул, что Вашингтон понимает необходимость усиления украинской системы ПВО, поэтому договорился с союзниками и партнерами о способах обеспечить такие потребности.

Это включает поставки дополнительных систем со всего мира для улучшения противовоздушной обороны Украины, а также предусматривает обеспечение работы систем, которые уже были предоставлены пояснил представитель Госдепа.

Напомним, в ночь на 20 июня россияне нанесли ракетно-дроновый удар по энергетике Украины. Большинство целей было сбито, но повреждения получили энергообъекты в четырех областях.

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