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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Росія прагне залишити українців цієї зими без світла і тепла

Київ • УНН

 • 101888 перегляди

За даними Держдепартаменту США, Росія планує залишити українців взимку без електрики і тепла, завдавши удару по енергетичних об'єктах України.

Росія прагне залишити українців цієї зими без світла і тепла

РФ планує залишити українців без світла і тепла взимку – Держдеп

Росія б'є по енергооб'єктам України бо планує залишити українців взимку без світла і тепла. Про це у четвер, 20 червня, заявив  Держдепу Метью Міллер, цитує його УНН.

Деталі

Ми бачили, як російські війська обстрілювали українські міста, ми бачили, як вони обстрілювали енергетичну інфраструктуру й чітко демонстрували, що хочуть відрізати українців від світла та опалення, коли настане зима

сказав Міллер.

Він підкреслив, що Вашингтон розуміє необхідність посилення української системи ППО, тож домовився із союзниками й партнерами щодо способів забезпечити такі потреби.

Це включає постачання додаткових систем з усього світу для покращення протиповітряної оборони України, а також передбачає забезпечення роботи систем, які вже були надані

пояснив представник Держдепу.

Нагадаємо, у ніч на 20 червня росіяни нанесли ракетно-дроновий удар по енергетиці України. Більшість цілей було збито, але пошкодження отримали енергооб’єкти у чотирьох областях.

Німеччина передала Україні партію спецтехніки для відновлення енергетичної інфраструктури20.06.24, 16:53 • 21343 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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