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россия создала тайный департамент для диверсий и убийств по всей Европе - WSJ

россия создала тайный департамент для диверсий и убийств по всей Европе - WSJ

Киев  •  УНН

 • 7509 просмотра

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В штабе российской военной разведки создан департамент специальных задач для проведения диверсий в Европе. Подразделение занимается убийствами, диверсиями и вербовкой агентов за рубежом.

У российских шпионских служб есть новое теневое подразделение, которое нацелено на Запад и проводит тайные атаки по всей Европе и других странах. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителей западной разведки, передает УНН.

Детали

По информации издания, это теневое подразделение известно, как департамент специальных задач.

он базируется в штабе российской военной разведки, разветвленном комплексе из стекла и стали на окраине Москвы, известном как Аквариум. Его операции, о которых ранее не сообщалось, включали попытки убийства, диверсии и заговор с целью установки зажигательных устройств в самолетах

- говорится в заметке The Wall Street Journal.

Чиновники на условиях анонимности заявили изданию, что создание этого департамента отражает позицию москвы против Запада во время войны.

Как рассказали изданию источники, департамент был создан в 2023 году в ответ на поддержку Украины Западом и "включает ветеранов некоторых из самых смелых тайных операций России за последние годы".

Отмечается, что кремль считает Запад соучастником атак Украины на россию. Речь идет якобы о подрыве трубопровода Nord Stream, убийствах высокопоставленных чиновников в москве и ударах с использованием западных ракет большой дальности.

россия считает, что она находится в конфликте с тем, что она называет "коллективным Западом", и действует соответственно, вплоть до угроз нам ядерной атакой и наращиванием своей армии

- заявил Джеймс Аппатурай, заместитель помощника генерального секретаря организации Североатлантического договора по вопросам гибридной войны.

Считается, что новый отдел, известный представителям западной разведки под аббревиатурой SSD, стоит за множеством недавних нападений на Запад, включая попытку убийства исполнительного директора немецкого производителя оружия и заговор с целью установки зажигательных устройств на самолеты, которые использовали гигантские транспортные услуги DHL.

SSD объединила различные элементы российских спецслужб. Она перебрала некоторые полномочия у ФСБ, крупнейшей разведывательной службы страны, и поглотила подразделение 29155, которое, по словам западных разведывательных и правоохранительных органов, стоит за отравлением в 2018 году российского двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании.

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По словам представителей западной разведки, SSD имеет по крайней мере три широкие задачи: совершение убийств и диверсий за рубежом, проникновение в западные компании и университеты, а также вербовка и обучение иностранных агентов. Департамент пытался вербовать агентов из Украины, развивающихся стран и стран, которые считаются дружественными к россии, таких как Сербия. Департамент также руководит элитным центром специальных операций, известным как "Сенеж", где россия тренирует часть своих спецназовцев.

The Wall Street Journal сообщает, что руководят деятельностью департамента генерал-полковник Андрей Аверьянов и его заместитель генерал-лейтенант Иван Касьяненко. Чешская полиция разыскивает Аверьянова по подозрению в участии в операции по подрыву склада боеприпасов в 2014 году.

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Издание пишет, что в декабре Европейский Союз наложил санкции на подразделение департамента, не указывая названия SSD, за организацию "переворотов, убийств, взрывов и кибератак" в Европе и других странах.

В декабре США выдвинули членам SSD обвинения по аналогичным обвинениям. Госдепартамент предлагает вознаграждение до 10 миллионов долларов за любую информацию о пяти членах, обвиняемых в кибератаках на Украину.

"Враждебная деятельность SSD достигла пика прошлым летом, но в последнее время затихла, по словам официальных лиц США и Европы. Затишье в активности может быть направлено на создание дипломатического пространства для москвы для переговоров с новой администрацией США, по мнению двух руководителей европейских разведок", - добавили в The Wall Street Journal.

Напомним

Служба безопасности Украины задержала чиновника Антитеррористического центра, который работал на ФСБ с 2018 года. Его родители знали о сотрудничестве с врагом и оправдывали агрессию рф, им также готовят подозрение.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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