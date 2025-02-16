росія створила таємний департамент для диверсій та вбивств по всій Європі – WSJ

ukenru
05:23 • 19371 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123732 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183294 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147657 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139078 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117475 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108082 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102999 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142523 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134604 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 44682 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 55566 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 43987 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 46340 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 51816 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 142526 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 141525 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 275404 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 304245 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 240090 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 13482 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 58145 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 111654 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 134606 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116925 перегляди
Актуальне
росія створила таємний департамент для диверсій та вбивств по всій Європі – WSJ

росія створила таємний департамент для диверсій та вбивств по всій Європі – WSJ

Київ • УНН

 • 50159 перегляди

У штабі російської військової розвідки створено департамент спеціальних завдань для проведення диверсій в Європі. Підрозділ займається вбивствами, диверсіями та вербуванням агентів за кордоном.

У російських шпигунських служб є новий тіньовий підрозділ, який націлений на Захід та проводить таємні атаки по всій Європі та інших країнах. Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на представників західної розвідки, передає УНН.

Деталі

За інформацією видання, цей тіньовий підрозріл відомий, як департамент спеціальних завдань.

Він базується в штабі російської військової розвідки, розгалуженому комплексі зі скла та сталі на околиці Москви, відомому як Акваріум. Його операції, про які раніше не повідомлялося, включали спроби вбивства, диверсії та змову з метою встановлення запалювальних пристроїв у літаким

- йдеться у дописі The Wall Street Journal.

Чиновники на умовах анонімності заявили виданню, що створення цього департаменту відображає позицію москви проти Заходу під час війни.

Як розповіли виданню джерела, департамент був створений у 2023 році у відповідь на підтримку України Заходом і "включає ветеранів деяких із найсміливіших таємних операцій росії за останні роки".

Зазначається, що кремль вважає Захід співучасником атак України на росію. Йдеться начебто про підрив трубопроводу Nord Stream, вбивства високопосадовців у москві та удари з використанням західних ракет великої дальності.

росія вважає, що вона перебуває у конфлікті з тим, що вона називає "колективним Заходом", і діє відповідно, аж до погроз нам ядерною атакою та нарощуванням своєї армії

- заявив Джеймс Аппатурай, заступник помічника генерального секретаря організації Північноатлантичного договору з питань гібридної війни.

Вважається, що новий відділ, відомий представникам західної розвідки під абревіатурою SSD, стоїть за безліччю недавніх нападів на Захід, включаючи спробу вбивства виконавчого директора німецького виробника зброї та змову з метою встановлення запалювальних пристроїв на літаки, які використовували гігантські транспортні послуги DHL .

SSD об’єднала різні елементи російських спецслужб. Вона перебрала деякі повноваження у ФСБ, найбільшої розвідувальної служби країни, і поглинула підрозділ 29155, який, за словами західних розвідувальних і правоохоронних органів, стоїть за отруєнням у 2018 році російського подвійного агента Сергія Скрипаля у Великобританії.

Швейцарська розвідка виявила нові схеми росії для закупівлі санкційних товарів09.02.25, 10:23 • 39941 перегляд

За словами представників західної розвідки, SSD має принаймні три широкі завдання: здійснення вбивств і диверсій за кордоном, проникнення в західні компанії та університети, а також вербування та навчання іноземних агентів. Департамент намагався вербувати агентів з України, країн, що розвиваються, і країн, які вважаються дружніми до росії, таких як Сербія. Департамент також керує елітним центром спеціальних операцій, відомим як "Сенеж", де росія тренує частину своїх спецназівців.

The Wall Street Journal повідомляє, що керують діяльністю департаменту генерал-полковник Андрій Авер'янов та його заступник генерал-лейтенант Іван Касьяненко. Чеська поліція розшукує Авер’янова за підозрою в участі в операції з підриву складу боєприпасів у 2014 році.

Китай допомагає росії у виробництві безпілотників - естонська розвідка13.02.25, 06:41 • 28444 перегляди

Видання пише, що у грудні Європейський Союз наклав санкції на підрозділ департаменту, не вказуючи назви SSD, за організацію "переворотів, вбивств, вибухів і кібератак" у Європі та інших країнах.

У грудні США висунули членам SSD звинувачення за аналогічними звинуваченнями. Держдепартамент пропонує винагороду до 10 мільйонів доларів за будь-яку інформацію про п'ятьох членів, звинувачених у кібератаках на Україну.

"Ворожа діяльність SSD досягла піку минулого літа, але останнім часом затихла, за словами офіційних осіб США та Європи. Затишшя в активності може бути спрямоване на створення дипломатичного простору для москви для переговорів з новою адміністрацією США, на думку двох керівників європейських розвідок", - додали в The Wall Street Journal.

Нагадаємо

Служба Безпеки України затримала високопосадовця Антитерористичного центру, який працював на ФСБ з 2018 року. Його батьки знали про співпрацю з ворогом та виправдовували агресію рф, їм також готують підозру.

путін збирає досвідчену команду для переговорів щодо України - Bloomberg 14.02.25, 19:45 • 30479 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітикаНовини Світу
natoNATO
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами