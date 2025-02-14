путін збирає досвідчену команду для переговорів щодо України - Bloomberg

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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

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rремль готує групу досвідчених дипломатів та розвідників для можливих переговорів з адміністрацією Трампа. До команди увійшли юрій ушаков, сергій наришкін та кирило дмитрієв.

російський диктатор володимир путін формує команду людей із десятками років роботи у дипломатії та спецслужбах для можливих переговорів з адміністрацією Дональда Трампа щодо завершення війни проти України. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела, передає УНН

До складу команди увійшов головний радник кремля з питань зовнішньої політики 77-річний юрій ушаков, який понад 50 років працює у дипломатії та був послом росії у сша у 1998–2008 роках.

Також серед переговірників – керівник російської зовнішньої розвідки 70-річний сергій наришкін, який знайомий із путіним ще з часів служби у радянському кгб.

Ключову роль у переговорах може відіграти фінансист кирило дмитрієв, який навчався у Стенфорді та Гарварді, працював у McKinsey та Goldman Sachs, а нині очолює російський фонд прямих інвестицій.

За даними джерел, він може стати неофіційним посередником між кремлем та командою трампа. дмитрієв, який народився в Києві, вже допомагав у нещодавніх переговорах щодо звільнення з російської в’язниці американця Марка Фогеля, що, на думку експертів, є "жестом доброї волі" перед можливими більш масштабними домовленостями.

"Він має великий досвід укладання угод із закордонними бізнес-партнерами", - зазначив декан факультету міжнародних відносин мгімо андрій сушенцов.

Також він розповів, що і ушаков добре знає американський істеблішмент і має великий вплив у москві.

російська команда, на думку аналітиків, може зіткнутися з труднощами через нестандартні підходи трампа, який неодноразово демонстрував непередбачувану поведінку та готовність відходити від традиційної дипломатії. Водночас у кремлі, за даними Bloomberg, сподіваються, що дмитрієв зможе "говорити про бізнес" із представниками американського президента.

Очікується, що до переговорів можуть долучитися й інші члени команди, яка вела невдалі мирні перемовини з Україною у 2022 році.

Серед них – президентський радник володимир медінський, який, як і дмитрієв, народився в Україні та відомий своєю участю в розробці пропагандистських підручників для російських шкіл.

Нагадаємо

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що прямі переговори між Зеленським і путіним є необхідними для врегулювання конфлікту. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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