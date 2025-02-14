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путин собирает опытную команду для переговоров по Украине - Bloomberg

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Киев  •  УНН

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rремль готовит группу опытных дипломатов и разведчиков для возможных переговоров с администрацией Трампа. В команду вошли юрий ушаков, сергей нарышкин и кирилл дмитриев.

российский диктатор владимир путин формирует команду людей с десятками лет работы в дипломатии и спецслужбах для возможных переговоров с администрацией Дональда Трампа по завершению войны против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, передает УНН

В состав команды вошел главный советник кремля по вопросам внешней политики 77-летний юрий ушаков, который более 50 лет работает в дипломатии и был послом россии в США в 1998-2008 годах.

Также среди переговорщиков - руководитель российской внешней разведки 70-летний сергей нарышкин, который знаком с путиным еще со времен службы в советском кгб.

Ключевую роль в переговорах может сыграть финансист кирилл дмитриев, который учился в Стэнфорде и Гарварде, работал в McKinsey и Goldman Sachs, а ныне возглавляет российский фонд прямых инвестиций.

По данным источников, он может стать неофициальным посредником между кремлем и командой трампа. дмитриев, который родился в Киеве, уже помогал в недавних переговорах по освобождению из российской тюрьмы американца Марка Фогеля, что, по мнению экспертов, является "жестом доброй воли" перед возможными более масштабными договоренностями.

"Он имеет большой опыт заключения сделок с зарубежными бизнес-партнерами", - отметил декан факультета международных отношений МГИМО андрей сушенцов.

Также он рассказал, что и ушаков хорошо знает американский истеблишмент и имеет большое влияние в москве.

российская команда, по мнению аналитиков, может столкнуться с трудностями из-за нестандартных подходов Трампа, который неоднократно демонстрировал непредсказуемое поведение и готовность отходить от традиционной дипломатии. В то же время в кремле, по данным Bloomberg, надеются, что дмитриев сможет "говорить о бизнесе" с представителями американского президента.

Ожидается, что к переговорам могут присоединиться и другие члены команды, которая вела неудачные мирные переговоры с Украиной в 2022 году.

Среди них - президентский советник владимир мединский, который, как и дмитриев, родился в Украине и известен своим участием в разработке пропагандистских учебников для российских школ.

Напомним

Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что прямые переговоры между Зеленским и путиным являются необходимыми для урегулирования конфликта. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
kievКиев

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