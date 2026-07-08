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Россия сбросила на Херсонщину авиабомбы и била дронами, ранены четыре человека

Киев • УНН

 • 1832 просмотра

Вечером 7 июля российские войска нанесли авиаудары по Херсонскому району, ранив двух мужчин. Утром 8 июля дрон атаковал автомобиль в Херсоне, ранены еще двое мужчин.

Россия сбросила на Херсонщину авиабомбы и била дронами, ранены четыре человека

Российские войска вечером 7 июля нанесли авиаудары по Херсонскому району, а утром 8 июля атаковали дроном гражданский автомобиль в Херсоне. Ранения получили четыре человека, сообщает Херсонская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, около 22:10 оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами по территории Херсонского района. Одно из попаданий зафиксировали в селе Лиманец, где ранения получили двое мужчин в возрасте 37 и 41 год. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

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Около 05:30 8 июля российские военные атаковали беспилотником легковой автомобиль в Херсоне. Ранения получили двое мужчин в возрасте 57 и 60 лет, находившихся в машине. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

По фактам российских атак прокуратура начала досудебные расследования по статье о военных преступлениях. Правоохранители документируют последствия вооруженной агрессии РФ и фиксируют доказательства очередных военных преступлений оккупантов.

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Степан Гафтко

Война в Украине