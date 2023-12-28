Россия пытается изменить демографический состав на оккупированной Луганщине
Киев • УНН
На временно оккупированные территории Луганщины захватчики начали свозить представителей "малых народов".
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На временно оккупированные территории Луганщины захватчики начали свозить представителей "малых народов". Об этом сообщил экс-начальник Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает УНН.
Большинство мужчин, которых россияне мобилизовали на временно оккупированной территории Луганской области и отправили на фронт, либо погибли, либо вернулись с определенными недостатками. Таким образом, полноценно работать они не могут. Вместо этого приезжают из глубинок России так называемые представители малых народностей. Это якуты, буряты и другие
Детали
Он отметил, что в первые месяцы после оккупации региона туда приезжали ремонтные бригады из Подмосковья. Но после того, как их пытались мобилизовать, они больше не хотят ехать на Луганскую область.
А вот малые народности вместо этого не владеют информацией. Их дополнительно покрывают пропагандой, и те едут. Более того - даже не сами, а со своими семьями и остаются там жить, потому что им лучше в полуразрушенных наших городах, чем у себя в России
Россия пытается изменить демографический состав на оккупированной Луганщине
На временно оккупированные территории Луганщины захватчики начали свозить представителей "малых народов".
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