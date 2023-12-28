Россия пытается изменить демографический состав на оккупированной Луганщине

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На временно оккупированные территории Луганщины захватчики начали свозить представителей "малых народов". Об этом сообщил экс-начальник Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает УНН.

Большинство мужчин, которых россияне мобилизовали на временно оккупированной территории Луганской области и отправили на фронт, либо погибли, либо вернулись с определенными недостатками. Таким образом, полноценно работать они не могут. Вместо этого приезжают из глубинок России так называемые представители малых народностей. Это якуты, буряты и другие написал Гайдай.

Детали

Он отметил, что в первые месяцы после оккупации региона туда приезжали ремонтные бригады из Подмосковья. Но после того, как их пытались мобилизовать, они больше не хотят ехать на Луганскую область.