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Россия пытается изменить демографический состав на оккупированной Луганщине

Киев  •  УНН

28 декабрь 2023, 03:50  •  18706 просмотра

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На временно оккупированные территории Луганщины захватчики начали свозить представителей "малых народов".

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На временно оккупированные территории Луганщины захватчики начали свозить представителей "малых народов". Об этом сообщил экс-начальник Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает УНН.

Большинство мужчин, которых россияне мобилизовали на временно оккупированной территории Луганской области и отправили на фронт, либо погибли, либо вернулись с определенными недостатками. Таким образом, полноценно работать они не могут. Вместо этого приезжают из глубинок России так называемые представители малых народностей. Это якуты, буряты и другие

написал Гайдай.

Детали

Он отметил, что в первые месяцы после оккупации региона туда приезжали ремонтные бригады из Подмосковья. Но после того, как их пытались мобилизовать, они больше не хотят ехать на Луганскую область.

А вот малые народности вместо этого не владеют информацией. Их дополнительно покрывают пропагандой, и те едут. Более того - даже не сами, а со своими семьями и остаются там жить, потому что им лучше в полуразрушенных наших городах, чем у себя в России

отметил экс-глава Луганщины.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Росія намагається змінити демографічний склад на окупованій Луганщині
Russia is trying to change the demographic composition in the occupied Luhansk region
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