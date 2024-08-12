Россия обстреляла Сумскую область 23 раза: 63 взрыва в 8 общинах
Киев • УНН
12 августа российские войска совершили 23 обстрела Сумской области, зафиксировано 63 взрыва. Под огнем оказались 8 громад, использовались артиллерия, минометы, авиабомбы и дроны.
В течение 12 августа российские войска 23 раза обстреливали Сумщину, зафиксировано 63 взрыва. Под огнем были Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Путивльская и Середино-Будская общины. Об этом сообщили в военной администрации, передает УНН.
Детали
- По территории Белопольской общины войска РФ били из артиллерии (6 взрывов), минометов (4 взрыва). Также были авиаудары авиабомбами (2 взрыва), удар FPV дроном (1 взрыв).
- Две мины сбросили на территорию Путивльской громады.
- По Краснопольской громаде войска России ударили из артиллерии (22 взрыва), реактивных систем залпового огня (3 взрыва). Также были авиаудары КАБами (7 взрывов).
- В Середино-Будской общине были удары FPV дронами (2 взрыва).
- Управляемыми авиабомбами войска РФ обстреляли территории Миропольской громады (5 взрывов), Юнаковской (1 взрыв) и Хотинской (1 взрыв).
- Из артиллерии били по Новослободской громаде (7 взрывов).
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