Российские войска нанесли артиллерийские удары по Никопольскому району Днепропетровской области. Обстрелы произошли вечером и утром, жертв нет, другие последствия выясняются.
Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил об обстрелах Никопольщины. Вечером агрессор нанес удар по Никопольскому району: с десяток артиллерийских снарядов попали по Марганецкой громаде, передает УНН.
Детали
На утро российские оккупанты снова обстреляли районный центр. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Другие последствия атак сейчас выясняются.
Війська рф понад 15 разів атакували Нікопольщину: поранено 5 людей22 июля 2024, 15:57 • 27556 просмотров