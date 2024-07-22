В течение суток, 22 июля, российские войска более полутора десятков раз атаковали Никопольщину. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По словам, Лысака оккупанты больше всего атаковали - райцентр, Марганецкую, Покровскую, Червоногригорьевскую, Мировскую громады. Враг применял дроны-камикадзе и артиллерию.

Пострадали пять человек. 37-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Остальные - будут лечиться амбулаторно. Это женщины 65 и 34 лет. И мужчины - 32 и 36. Есть и немало разрушений - рассказал председатель ОВА.

В частности, повреждены 2 пятиэтажки, с десяток частных домов, 2 хозяйственные постройки, несколько авто.

Также изуродованы магазины, киоск, лаборатория, частные и коммунальное предприятия. Зацепило линии электропередач.

Напомним

На Днепропетровщине в результате вражеских атак повреждены частный дом и инфраструктура. В Червоногригорьевской громаде разрушены 13 дачных домов, автомобиль и линия электропередач.