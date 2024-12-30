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Россия обещает наказать виновных в катастрофе азербайджанского Embraer - Генпрокуратура Азербайджана

Россия обещает наказать виновных в катастрофе азербайджанского Embraer - Генпрокуратура Азербайджана

Киев  •  УНН

 • 11444 просмотра

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Генпрокуратура Азербайджана сообщила о сотрудничестве с РФ по расследованию авиакатастрофы самолета Embraer 190. Следователи из четырех стран проводят масштабное расследование причин падения.

Прокуратура Азербайджана сообщила в понедельник, что россия заявила, что работает над идентификацией и наказанием лиц, причастных к катастрофе азербайджанского авиалайнера.

Об этом пишет УНН со ссылкой на генпрокуратуру Азербайджана.

Детали

Согласно информации Азербайджана, 25 декабря продолжаются следственные мероприятия по уголовному делу, возбужденному в связи с катастрофой самолета типа Embraer 190 рейса КСК Баку-Грозный.

По поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, генпрокурор Камран Алиев с этого дня поддерживает интенсивные контакты с Бериком Асиловым, генеральным прокурором Казахстана, Игорем Красновым, генпрокурором России, председателем следственного комитета России Александром Бастрыкиным и генеральным прокурором Бразилии Паулу Гоне по поводу произошедшего.

Для всестороннего, объективного и полного расследования инцидента на месте катастрофы в Хабели были проведены масштабные следственные работы с участием профессиональных следователей и специалистов из Азербайджана, Казахстана, России и Бразилии.

Камран Алиев во время беседы со своим казахстанским коллегой Бериком Асиловым обменялся мнениями относительно правильной правовой оценки собранных доказательств инцидента, осмотра места катастрофы, сбора предварительных доказательств по делу и расследования других важных вопросов, а также совместного проведения необходимого расследования и надлежащего процесса, а также обсудил детали инцидента. Он выразил благодарность за всестороннюю поддержку, оказанную для полной идентификации лиц, причастных к катастрофе.

Во время встречи с генеральным прокурором России Игорем Красновым Генпрокуратура Азербайджана отметила, что азербайджанские прокуроры, работающие в Грозном, оказали необходимую поддержку российским коллегам в расследовании уголовного дела и обмене собранными доказательствами между обеими сторонами.

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин позвонил Генпрокурору Камрану Алиеву и создал следственную группу из профессиональных следователей и экспертов для проведения полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, которое расследуют в России.

Причины и обстоятельства инцидента были тщательно изучены, в том числе относительно возможного внешнего вмешательства в авиакатастрофу. В сообщении прокуратуры отметили, что виновные лица будут привлечены к ответственности. В генпрокуратуре также пообещали регулярно информировать общественность о ходе следствия.

Напомним,

Самолет, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение возле аэропорта Актау.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, есть доказательства того, что авария рейса J2-8243 произошла в результате удара российской ракетой ПВО.

В Соединенных Штатах тоже считают, что есть признаки причастности российской противовоздушной обороны к сбиванию самолета «Азербайджанских авиалиний».

Впоследствии Украина призвала к справедливому и беспристрастному расследованию катастрофы самолета.

Зеленский  поручил передать данные украинской разведки по катастрофе самолета Azerbaijan Airlines, комментируя авиакатастрофу, заявил о «террористических актах украинских беспилотников» в момент катастрофы.  

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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