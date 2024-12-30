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росія обіцяє покарати винних у катастрофі азербайджанського Embraer - Генпрокуратура Азербайджану

росія обіцяє покарати винних у катастрофі азербайджанського Embraer - Генпрокуратура Азербайджану

Київ • УНН

 • 19818 перегляди

Генпрокуратура Азербайджану повідомила про співпрацю з рф щодо розслідування авіакатастрофи літака Embraer 190. Слідчі з чотирьох країн проводять масштабне розслідування причин падіння.

Прокуратура Азербайджану повідомила в понеділок, що росія заявила, що працює над ідентифікацією та покаранням осіб, причетних до катастрофи азербайджанського авіалайнера.

Про це пише УНН з посиланням на генпрокуратуру Азербайджану.

Деталі

Згідно з інформацією Азербайджану, 25 грудня тривають слідчі заходи по кримінальній справі, порушеній у зв'язку з катастрофою літака типу Embraer 190 рейсу КСК Баку-Грозний.

За дорученням президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва, генпрокурор Камран Алієв з цього дня підтримує інтенсивні контакти з Бериком Асиловим, генеральним прокурором Казахстану, ігорем красновим, генпрокурором росії, головою слідчого комітету росії олександром бастрикіним і генеральним прокурором Бразилії Паулу Гоне щодо події.

Для всебічного, об'єктивного та повного розслідування інциденту на місці катастрофи в Хабелі були проведені масштабні слідчі роботи за участю професійних слідчих і фахівців з Азербайджану, Казахстану, росії та Бразилії.

Камран Алієв під час бесіди зі своїм казахстанським колегою Бериком Асиловим обмінявся думками щодо правильної правової оцінки зібраних доказів інциденту, огляду місця катастрофи, збору попередніх доказів по справі та розслідування інших важливих питань, а також спільного проведення необхідного розслідування і належного процесу, а також обговорив деталі інциденту. Він висловив подяку за всебічну підтримку, надану для повної ідентифікації осіб, причетних до катастрофи.

Під час зустрічі з генеральним прокурором росії ігорем красновим Генпрокуратура Азербайджану зазначила, що азербайджанські прокурори, які працюють у Грозному, надали необхідну підтримку російським колегам у розслідуванні кримінальної справи та обміні зібраними доказами між обома сторонами.

Голова слідчого комітету росії олександр бастрикін зателефонував Генпрокурору Камрану Алієву та створив слідчу групу з професійних слідчих і експертів для проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, яку розслідують в росії.

Причини і обставини інциденту були ретельно вивчені, в тому числі щодо можливого зовнішнього втручання в авіакатастрофу. У повідомленні прокуратури зазначили, що винні особи будуть притягнуті до відповідальності. У генпрокуратурі також пообіцяли регулярно інформувати громадськість про хід слідства.

Нагадаємо

Літак, що прямував з Баку до Грозного, зазнав аварії біля аеропорту Актау.

За словами президента України Володимира Зеленського, є докази того, що аварія рейсу J2-8243 відбулась внаслідок удару російською ракетою ППО.

У Сполучених Штатах теж вважають, що є ознаки причетності російської протиповітряної оборони до збиття літака "Азербайджанських авіаліній".

Згодом Україна закликала до справедливого та неупередженого розслідування катастрофи літака.

Зеленський  доручив передати дані української розвідки щодо катастрофи літака Azerbaijan Airlines, коментуючи авіатрощу, заявив про "терористичні акти українських безпілотників" у момент катастрофи.  

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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