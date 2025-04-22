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россия нарастила производство “шахедов” и применяет тактику роев - СНБО

Киев • УНН

 • 2386 просмотра

россия нарастила производство дронов-камикадзе "шахед", которые использует для атак роями по гражданским объектам в Украине. Тактика террора стала возможной благодаря дешевизне этих БПЛА.

россия нарастила производство “шахедов” и применяет тактику роев - СНБО

россия нарастила производство "шахедов", ведь они стали дешевым оружием террора, и применяет тактику роев против Украины. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, пишет УНН.

БПЛА "шахед", или как их называют в рф "герань", стали дешевым оружием террора гражданских. россия нарастила производство и применяет тактику роев, накапливая количество экипажей и самих БПЛА для атак ночью и днем, как раньше и говорил 

- написал Коваленко.

Напомним

Харьков оказался под атакой вражеских ударных дронов, зафиксированы удары.

В Харькове зафиксировано уже около 12 вражеских ударов, было известно о 4 раненых, в одном из районов в результате обстрела загорелся автомобиль, где, предварительно, пострадали три человека.

Павел Башинский

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