россия нарастила производство “шахедов” и применяет тактику роев - СНБО

россия нарастила производство "шахедов", ведь они стали дешевым оружием террора, и применяет тактику роев против Украины. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, пишет УНН.

БПЛА "шахед", или как их называют в рф "герань", стали дешевым оружием террора гражданских. россия нарастила производство и применяет тактику роев, накапливая количество экипажей и самих БПЛА для атак ночью и днем, как раньше и говорил