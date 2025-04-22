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росія наростила виробництво “шахедів” та застосовує тактику роїв - РНБО

Київ • УНН

 • 3180 перегляди

росія наростила виробництво дронів-камікадзе "шахед", які використовує для атак роями по цивільних об'єктах в Україні. Тактика терору стала можливою завдяки дешевизні цих БПЛА.

росія наростила виробництво “шахедів” та застосовує тактику роїв - РНБО

росія наростила виробництво "шахедів", адже вони стали дешевою зброєю терору, та застосовує тактику роїв проти України. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, пише УНН.

БПЛА "шахед", або як їх називать в рф "герань" стали дешевою зброєю терору цивільних. росія наростила виробництво та застосовує тактику роїв, накопичуючи кількість екіпажів та самих БПЛА для атак вночі та вдень, як раніше і говорив 

- написав Коваленко.

Нагадаємо

Харків опинився під атакою ворожих ударних дронів, зафіксовано удари.

У Харкові зафіксовано вже близько 12 ворожих ударів, було відомо про 4 поранених, в одному з районів внаслідок обстрілу загорівся автомобіль, де, попередньо, постраждали троє людей.

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