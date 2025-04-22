росія наростила виробництво “шахедів” та застосовує тактику роїв - РНБО
Київ • УНН
росія наростила виробництво дронів-камікадзе "шахед", які використовує для атак роями по цивільних об'єктах в Україні. Тактика терору стала можливою завдяки дешевизні цих БПЛА.
росія наростила виробництво "шахедів", адже вони стали дешевою зброєю терору, та застосовує тактику роїв проти України. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, пише УНН.
БПЛА "шахед", або як їх називать в рф "герань" стали дешевою зброєю терору цивільних. росія наростила виробництво та застосовує тактику роїв, накопичуючи кількість екіпажів та самих БПЛА для атак вночі та вдень, як раніше і говорив
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