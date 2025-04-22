росія наростила виробництво “шахедів” та застосовує тактику роїв - РНБО

росія наростила виробництво "шахедів", адже вони стали дешевою зброєю терору, та застосовує тактику роїв проти України. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, пише УНН.

БПЛА "шахед", або як їх називать в рф "герань" стали дешевою зброєю терору цивільних. росія наростила виробництво та застосовує тактику роїв, накопичуючи кількість екіпажів та самих БПЛА для атак вночі та вдень, як раніше і говорив