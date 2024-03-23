россия, нанося удары по энергетической инфраструктуре Украины, пытается подорвать оборонную промышленность - ISW

В ночь на 22 марта рф нанесли крупнейшую серию ударов по энергетической инфраструктуре Украины, которые могут быть направлены на ухудшение украинского оборонно-промышленного потенциала. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали

Как отмечают аналитики, в ночь на 22 марта рф нанесли крупнейшую серию комбинированных ударов с беспилотников и ракет по энергетической инфраструктуре Украины с начала полномасштабного вторжения.

Российские удары по украинским энергетическим объектам могут быть направлены на ухудшение украинского оборонно-промышленного потенциала, и российские войска, вероятно, пытаются использовать недостаток украинских ракет противовоздушной обороны в новой попытке разрушить энергетическую сеть Украины - отмечают в ISW.

Также отмечается, что российские удары временно вызвали перебои с электроснабжением, водоснабжением и другими проблемами, но Украина впоследствии восстановила эти услуги. Российские удары по энергетической инфраструктуре в начале весны 2024 года, вероятно, имеют целью разрушить энергетическую сеть, чтобы частично остановить усилия Украины по быстрому расширению своей оборонно-промышленной базы.

Напомним

В ночь на 22 марта россияне совершили самую масштабную за последнее время атаку на украинский энергетический сектор, которая имеет целью вызвать масштабный сбой в энергосистеме страны, что приведет к отключению электроэнергии и повреждению объектов генерации, передачи и распределения электроэнергии в различных регионах.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 22 марта уничтожили 92 воздушные цели, которые запустила армия рф по Украине - 55 вражеских "шахедов" и 37 ракет.

Также удары пришлись по Запорожью, что привело к повреждениям Днепровской ГЭС.