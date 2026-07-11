россия нанесла ракетный удар по Одессе - двое погибших, один раненый
Киев • УНН
В результате ракетного удара российских оккупантов по Одессе погибли два человека. Еще один 24-летний мужчина получил осколочное ранение.
В субботу, 11 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
Детали
Еще один человек пострадал: 24-летний мужчина получил осколочное ранение.
Под удар попал объект гражданской инфраструктуры. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. На месте работают все соответствующие службы. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. Продолжается ликвидация последствий вражеского удара
Напомним
В Харьковской области в результате российских обстрелов погибли два человека. Также есть раненые.