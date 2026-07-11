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россия нанесла ракетный удар по Одессе - двое погибших, один раненый

Киев • УНН

 • 878 просмотра

В результате ракетного удара российских оккупантов по Одессе погибли два человека. Еще один 24-летний мужчина получил осколочное ранение.

россия нанесла ракетный удар по Одессе - двое погибших, один раненый

В субботу, 11 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Детали

Еще один человек пострадал: 24-летний мужчина получил осколочное ранение.

Под удар попал объект гражданской инфраструктуры. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. На месте работают все соответствующие службы. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. Продолжается ликвидация последствий вражеского удара

- говорится в сообщении начальника областной администрации.

Напомним

В Харьковской области в результате российских обстрелов погибли два человека. Также есть раненые.

Евгений Устименко

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