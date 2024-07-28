Российская армия за эту неделю выпустила по территории Украины около 700 управляемых авиабомб и более 100 ударных беспилотников. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Около 700 управляемых авиабомб и более 100 "Шахедов" против Украины и украинцев только за одну эту неделю. Наши люди ежедневно страдают от российского террора. И наши люди заслуживают справедливой и надежной защиты от него. Это реально обеспечить достаточной дальнобойностью и достаточным качеством систем ПВО. Каждое конкретное решение партнеров для укрепления нашей силы способно спасать жизни людей, - говорится в сообщении.

Напомним

Во время ночной атаки 28 июля 2024 года украинские защитники уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59 и 7 ударных БпЛА "Shahed-131/136". Почти все воздушные цели были сбиты над Одесской областью.