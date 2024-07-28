Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил, что за неделю россия применила против Украины около 700 управляемых авиабомб и более 100 ударных дронов. Он отметил необходимость усиления противовоздушной обороны для защиты украинцев.
Российская армия за эту неделю выпустила по территории Украины около 700 управляемых авиабомб и более 100 ударных беспилотников. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
Около 700 управляемых авиабомб и более 100 "Шахедов" против Украины и украинцев только за одну эту неделю. Наши люди ежедневно страдают от российского террора. И наши люди заслуживают справедливой и надежной защиты от него. Это реально обеспечить достаточной дальнобойностью и достаточным качеством систем ПВО. Каждое конкретное решение партнеров для укрепления нашей силы способно спасать жизни людей,
Напомним
Во время ночной атаки 28 июля 2024 года украинские защитники уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59 и 7 ударных БпЛА "Shahed-131/136". Почти все воздушные цели были сбиты над Одесской областью.