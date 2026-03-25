россия меняет тактику ударов против Украины - в ISW предупредили об опасности
Киев • УНН
Оккупанты накапливают ракеты для массированных атак вместе с БПЛА для увеличения жертв. ISW прогнозирует запуск серий из более чем 1000 дронов к осени 2025 года.
Вражеские атаки на Украину в период 23-24 марта являются опасным поворотом в тактике российской войны. Это позволяет оккупантам угрожать большинству регионов Украины в течение более длительных периодов времени и затрагивать гражданские объекты, сообщает УНН со ссылкой на Институт изучения войны.
Детали
По данным ISW, российские войска в течение нескольких дней подряд запускают мало ракет перед тем, как начать серию ударов с большим количеством ракет. Оккупанты накапливают ракеты между сериями ударов прежде, чем наносить их, вместе с БПЛА. Это делается с целью увеличить площадь поражения и количество жертв.
В отчете также указывается, что россия планировала запускать ударные серии из более чем 1000 БПЛА по Украине до осени 2025 года, а серия ударов 23-24 марта - это ближайший к этой цели шаг российских войск.
Также аналитики Института отмечают, что россияне наносят удары таким образом, чтобы они совпадали с днями переговоров с участием США. Кроме того, россияне стремятся воспользоваться глобальным дефицитом перехватчиков Patriot и войной на Ближнем Востоке, чтобы увеличить свои удары по Украине.
Напомним
В ночь на 25 марта россияне выпустили по Украине еще 147 дронов, 121 из которых сбит или подавлен.