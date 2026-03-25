росія змінює тактику ударів проти України - в ISW попередили про небезпеку

Ворожі атаки на Україну в період 23-24 березня є небезпечним поворотом у тактиці російської війни. Це дозволяє окупантам загрожувати більшості регіонів України впродовж більш тривалих періодів часу та зачіпати цивільні об’єкти, повідомляє УНН з посиланням на Інститут вивчення війни.

За даними ISW, російські війська впродовж декількох днів поспіль запускають мало ракет перед тим, як розпочати серію ударів з більшою кількістю ракет. Окупанти накопичують ракети між серіями ударів перш, ніж завдавати їх, разом з БПЛА. Це робиться з метою збільшити площу ураження і кількість жертв.

У звіті також вказується, що росія планувала запускати ударні серії з понад 1000 БПЛА по Україні до осені 2025 року, а серія ударів 23-24 березня - це найближчий до цієї мети крок російських військ.

Також аналітики Інституту зазначають, що росіяни завдають удари таким чином, щоб вони збігались з днями переговорів за участі США. Крім того, росіяни прагнуть скористатися глобальним дефіцитом перехоплювачів Patriot і війною на Близькому Сході щоб збільшити свої удари по Україні.

У ніч на 25 березня росіяни випустили по Україні ще 147 дронів, 121 з яких збито або придушено.