10:45 • 12476 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2.1м/с
27%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Олексій Гончаренко
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Львів
Сполучені Штати Америки
Іран
Одеса
Реклама
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
Опалення

росія змінює тактику ударів проти України - в ISW попередили про небезпеку

Київ • УНН

 • 2116 перегляди

Окупанти накопичують ракети для масованих атак разом з БПЛА задля збільшення жертв. ISW прогнозує запуск серій з понад 1000 дронів до осені 2025 року.

Ворожі атаки на Україну в період 23-24 березня є небезпечним поворотом у тактиці російської війни. Це дозволяє окупантам загрожувати більшості регіонів України впродовж більш тривалих періодів часу та зачіпати цивільні об’єкти, повідомляє УНН з посиланням на Інститут вивчення війни.

Деталі

За даними ISW, російські війська впродовж декількох днів поспіль запускають мало ракет перед тим, як розпочати серію ударів з більшою кількістю ракет. Окупанти накопичують ракети між серіями ударів перш, ніж завдавати їх, разом з БПЛА. Це робиться з метою збільшити площу ураження і кількість жертв.

У звіті також вказується, що росія планувала запускати ударні серії з понад 1000 БПЛА по Україні до осені 2025 року, а серія ударів 23-24 березня - це найближчий до цієї мети крок російських військ.

Також аналітики Інституту зазначають, що росіяни завдають удари таким чином, щоб вони збігались з днями переговорів за участі США. Крім того, росіяни прагнуть скористатися глобальним дефіцитом перехоплювачів Patriot і війною на Близькому Сході щоб збільшити свої удари по Україні.

Нагадаємо

У ніч на 25 березня росіяни випустили по Україні ще 147 дронів, 121 з яких збито або придушено.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Інститут вивчення війни
MIM-104 Patriot
Сполучені Штати Америки
Україна