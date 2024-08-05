россияне планируют закрыть для судоходства часть моря возле временно оккупированного Крыма. Минтранс рф разработал проект приказа, устанавливающего запрещенные районы для плавания в зоне энергомоста в Крыму. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Крымский ветер".

Детали

Запрет распространится на плавание всех типов судов (маломерные, парусные, спортивные, гидроциклы, пассажирские, прогулочные, грузовые, суда вспомогательного флота, бункеровщики, буксиры).

Исключение сделают для катеров, судов и кораблей мвд рф, военно-морского флота и пограничной службы фсб россии.

Со стороны Крыма запретная зона начнется чуть ниже мыса Борзовка в Глазовском сельсовете и протянется примерно на километр на юг по береговой линии и на восток по воде до морской границы с краснодарским краем рф.

Со стороны краснодарского края запретный участок располагается только на воде. Он будет находиться на водном участке на расстоянии 1,6 - 6 километров от берега напротив северной границы поселка Ильич и опустится на 1,6 километра на юг.

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