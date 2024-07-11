Киев • УНН
россия распространяет дезинформацию, обвиняя НАТО в причастности к войне в Украине и конфронтационной позиции, чтобы переложить на него вину за продолжение конфликта.
российская пропаганда активно тиражирует заявления кремля относительно итогов Саммита НАТО в Вашингтоне, чтобы переложить на Запад вину за продолжение войны в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Детали
В ЦПИ объясняют, что россия распространяет заявление спикера кремля Дмитрия Пескова, который отвечая на решение Саммита НАТО, обвиняет Запад в продолжении войны в Украине.
В частности, Песков высказал такие дезинформационные месседжи:
Обвиняя НАТО в агрессивных намерениях в отношении РФ, кремль пытается ввести в заблуждение мировое сообщество и убедить, будто ведет войну против Украины для обороны. Также москва стремится дискредитировать стремление Украины к евроатлантической интеграции, выстраивая в своей пропаганде ее образ как враждебного государства и марионетки "ястребов войны" на Западе
Напомним
В Центре противодействия дезинформации заявили, что заявления россии о том, что москва не будет участвовать во втором Саммите мира по Украине - демонстрируют стремление рф продолжать войну.