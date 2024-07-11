российская пропаганда активно тиражирует заявления кремля относительно итогов Саммита НАТО в Вашингтоне, чтобы переложить на Запад вину за продолжение войны в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Детали

В ЦПИ объясняют, что россия распространяет заявление спикера кремля Дмитрия Пескова, который отвечая на решение Саммита НАТО, обвиняет Запад в продолжении войны в Украине.

В частности, Песков высказал такие дезинформационные месседжи:

"НАТО де-факто полностью вовлечено в конфликт в Украине";

"итоги Саммита НАТО подтвердили конфронтационную суть Альянса и его нежелание достичь мира";



"движение военной инфраструктуры НАТО в сторону границ рф продолжается";



"планы НАТО принять Украину связаны с желанием нанести поражение россии".



Обвиняя НАТО в агрессивных намерениях в отношении РФ, кремль пытается ввести в заблуждение мировое сообщество и убедить, будто ведет войну против Украины для обороны. Также москва стремится дискредитировать стремление Украины к евроатлантической интеграции, выстраивая в своей пропаганде ее образ как враждебного государства и марионетки "ястребов войны" на Западе - объяснили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним

В Центре противодействия дезинформации заявили, что заявления россии о том, что москва не будет участвовать во втором Саммите мира по Украине - демонстрируют стремление рф продолжать войну.