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Россия готовит участников "СВО" на руководящие должности в оккупационных администрациях - ЦНС

Киев • УНН

 • 544 просмотра

Кремль активизировал подготовку кадров из числа участников "СВО" для управления на ВОТ. Обучение проводят непосредственно на оккупированных территориях, в частности в Запорожской области.

Россия готовит участников "СВО" на руководящие должности в оккупационных администрациях - ЦНС

Россия продолжает формировать новую систему управления на временно оккупированных территориях Украины. Для этого Кремль все активнее готовит кадры из числа участников так называемой "СВО", которых в будущем планируют назначать на руководящие должности в оккупационных администрациях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что если раньше подготовка будущих чиновников для ТОТ проходила преимущественно на территории РФ, то теперь российские кураторы и преподаватели сами прибывают на оккупированные территории для проведения обучения на месте.

Очередной модуль программы "Запорожские герои" проводят непосредственно на ТОТ Запорожской области; обучение проходят действующие военнослужащие и ветераны так называемой "СВО"

- говорится в сообщении.

Указывается, что будущих руководителей готовят к работе в оккупационных администрациях, муниципалитетах и государственных структурах.

"К подготовке привлечены представители Высшей школы государственного управления "РАНХиГС", которая является основной кузницей кадров для российской бюрократии", - резюмируют в ЦНС.

Напомним

Во временно оккупированном Мелитополе оккупанты продолжают наращивать кампанию по вербовке населения в ряды ВС РФ.

Оккупанты на ВОТ Запорожья навязывают детям российскую идентичность через игру - ЦНС15.06.26, 05:07 • 4586 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине