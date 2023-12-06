россия должна компенсировать Украине климатические убытки в более чем 11 млрд долларов - Минприроды

Климатические убытки, которые нанесла россия в ходе агрессивной войны против Украины оцениваются более чем в 11 миллиардов долларов. Именно эту сумму страна-террористка должна выплатить в качестве репараций. Об этом сообщило министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины со ссылкой на заявления заместителя министра Виктории Киреевой, пишет УНН.

россия должна возместить Украине эту сумму, как репарацию за выбросы, вызванные войной - отметила Виктория Киреева.

Детали

На климатической конференции ООН СОР28 было представлено исследование климатического ущерба, вызванного российской войной в Украине.

Из него следует, что агрессия рф влияет на глобальный климат из-за выброса значительного количества углекислого газа и других парниковых газов в атмосферу. Общее количество выбросов после 18 месяцев войны оценивается в 150 миллионов тонн CO2e. Выбросы от боевых действий оценены в 37 млн тонн СО2е. Еще 22,2 млн тонн вызваны пожарами. Их количество выросло в 36 раз в течение первого года полномасштабной войны по сравнению с 12 месяцами до вторжения.

Однако Леннард де Клерк, ведущий автор исследования отметил, что Украина вместе с международными союзниками уже формирует Международный компенсационный механизм, чтобы привлечь рф к ответственности и финансировать восстановление.

Напомним

3 декабря на Конференции ООН по изменению климата COP28 в Дубае официально начал работу украинский павильон.

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