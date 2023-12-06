россия должна компенсировать Украине климатические убытки в более чем 11 млрд долларов - Минприроды
Киев • УНН
россия должна выплатить Украине более 11 миллиардов долларов репараций за ущерб, причиненный климату во время войны.
Климатические убытки, которые нанесла россия в ходе агрессивной войны против Украины оцениваются более чем в 11 миллиардов долларов. Именно эту сумму страна-террористка должна выплатить в качестве репараций. Об этом сообщило министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины со ссылкой на заявления заместителя министра Виктории Киреевой, пишет УНН.
россия должна возместить Украине эту сумму, как репарацию за выбросы, вызванные войной
Детали
На климатической конференции ООН СОР28 было представлено исследование климатического ущерба, вызванного российской войной в Украине.
Из него следует, что агрессия рф влияет на глобальный климат из-за выброса значительного количества углекислого газа и других парниковых газов в атмосферу. Общее количество выбросов после 18 месяцев войны оценивается в 150 миллионов тонн CO2e. Выбросы от боевых действий оценены в 37 млн тонн СО2е. Еще 22,2 млн тонн вызваны пожарами. Их количество выросло в 36 раз в течение первого года полномасштабной войны по сравнению с 12 месяцами до вторжения.
Однако Леннард де Клерк, ведущий автор исследования отметил, что Украина вместе с международными союзниками уже формирует Международный компенсационный механизм, чтобы привлечь рф к ответственности и финансировать восстановление.
Напомним
3 декабря на Конференции ООН по изменению климата COP28 в Дубае официально начал работу украинский павильон.
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россия должна компенсировать Украине климатические убытки в более чем 11 млрд долларов - Минприроды
россия должна выплатить Украине более 11 миллиардов долларов репараций за ущерб, причиненный климату во время войны.
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