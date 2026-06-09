россия атаковала Украину двумя ракетами, обезврежено 146 из 166 дронов
Киев • УНН
В ночь на 9 июня ПВО сбила 146 из 166 вражеских БпЛА и ракет. Зафиксированы попадания на 18 локациях, вражеская атака в данный момент продолжается.
россия за ночь выпустила по Украине две ракеты и 166 дронов, из которых 146 сбиты или подавлены, сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 9 июня (с 18:30 8 июня) противник атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из Воронежской обл., и 166 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово – рф, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 146 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов. Зафиксированы попадания двух управляемых авиационных ракет и 17 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
Число погибших в Чугуеве возросло до четырех после российской атаки09.06.26, 05:18 • 1944 просмотра