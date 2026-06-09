россия атаковала Украину двумя ракетами, обезврежено 146 из 166 дронов

россия за ночь выпустила по Украине две ракеты и 166 дронов, из которых 146 сбиты или подавлены, сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 9 июня (с 18:30 8 июня) противник атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из Воронежской обл., и 166 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово – рф, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 146 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов. Зафиксированы попадания двух управляемых авиационных ракет и 17 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

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