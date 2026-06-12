россия атаковала ТЭС ДТЭК: один работник погиб, еще один — получил ранения

Армия рф нанесла удар по ТЭС ДТЭК, один сотрудник погиб, а еще один - получил ранения, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Враг атаковал ТЭС ДТЭК: один работник погиб, еще один - ранен. Раненому коллеге оказывается вся необходимая помощь - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за атаки оборудование ТЭС получило значительные разрушения.

С начала полномасштабного вторжения россия совершила почти 230 атак на ТЭС ДТЭК.

Армия РФ нанесла существенные разрушения ТЭС ДТЭК во время новой атаки