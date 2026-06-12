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россия атаковала ТЭС ДТЭК: один работник погиб, еще один — получил ранения

Киев • УНН

 • 1398 просмотра

В результате российского удара по теплоэлектростанции ДТЭК погиб один сотрудник, а другой получил ранения. Оборудование ТЭС понесло значительные разрушения.

россия атаковала ТЭС ДТЭК: один работник погиб, еще один — получил ранения

Армия рф нанесла удар по ТЭС ДТЭК, один сотрудник погиб, а еще один - получил ранения, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Враг атаковал ТЭС ДТЭК: один работник погиб, еще один - ранен. Раненому коллеге оказывается вся необходимая помощь 

- говорится в сообщении. 

Кроме того, из-за атаки оборудование ТЭС получило значительные разрушения. 

С начала полномасштабного вторжения россия совершила почти 230 атак на ТЭС ДТЭК.

Армия РФ нанесла существенные разрушения ТЭС ДТЭК во время новой атаки05.06.26, 22:26 • 13722 просмотра

Антонина Туманова

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