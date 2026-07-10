Россия атаковала ракетами портовую инфраструктуру Одесской области, погиб докер-механизатор

Враг снова атаковал Одесскую область крылатыми ракетами. Под ударом оказалась портовая инфраструктура, погиб докер-механизатор, передает УНН со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и вице-премьера по восстановлению Украины Алексея Кулебу.

Сегодня Россия в очередной раз нанесла удар по гражданской портовой инфраструктуре Одесской области. Самое больное — погиб человек. При исполнении своих обязанностей погиб докер-механизатор. Искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибшего

По его словам, в результате атаки повреждены производственные объекты и техника на территории портовых операторов. В частности, повреждены служебные и бытовые помещения, а также специализированная техника.

Также в результате удара возник пожар на территории одного из терминалов. Благодарю спасателей и все профильные службы, которые оперативно сработали на месте. Это очередной акт российского террора против мирных людей и гражданской инфраструктуры