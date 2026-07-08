рф атаковала Одессу баллистикой: загорелись грузовые и легковые автомобили, а также маршрутный микроавтобус
Киев • УНН
В результате баллистического обстрела Одесской области пострадал объект гражданской инфраструктуры. Погибли два человека, загорелись грузовые и легковые автомобили, а также маршрутный микроавтобус.
В результате вражеского баллистического обстрела Одесской области пострадал объект гражданской инфраструктуры, загорелись грузовые и легковые автомобили, а также маршрутный микроавтобус. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
В результате вражеского баллистического обстрела Одесской области пострадал объект гражданской инфраструктуры. К сожалению, по предварительным данным, два человека погибли... Искренние соболезнования родным и близким погибших
По его словам, загорелись грузовые и легковые автомобили, а также маршрутный микроавтобус. Пожар в настоящее время локализован.
На месте работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.
В результате удара по Одессе погибли два человека, еще двое получили ранения - МВА08.07.26, 20:16 • 1474 просмотра