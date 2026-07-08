рф атаковала Одессу баллистикой: загорелись грузовые и легковые автомобили, а также маршрутный микроавтобус

В результате вражеского баллистического обстрела Одесской области пострадал объект гражданской инфраструктуры, загорелись грузовые и легковые автомобили, а также маршрутный микроавтобус. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

В результате вражеского баллистического обстрела Одесской области пострадал объект гражданской инфраструктуры. К сожалению, по предварительным данным, два человека погибли... Искренние соболезнования родным и близким погибших - сообщил Кипер.

По его словам, загорелись грузовые и легковые автомобили, а также маршрутный микроавтобус. Пожар в настоящее время локализован.

На месте работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

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